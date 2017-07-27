В американском городе Александрия (штат Виргиния) произошла стрельба и автомобильная авария, сообщает Breaking 911 со ссылкой на полицию и очевидцев.

По словам полицейских, трое жертв уже доставлены в районные больницы, их жизням ничто не угрожает. Подозреваемому удалось скрыться, его личность уже установлена.

Уточняется, что инцидент произошел в двух кварталах от того места, где был ранен лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Стивен Скалис.

Инцидент на бейсбольной тренировке произошел 14 июня.