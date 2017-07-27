СМИ: в американском штате Виргиния вновь произошла стрельба
В американском городе Александрия (штат Виргиния) произошла стрельба и автомобильная авария, сообщает Breaking 911 со ссылкой на полицию и очевидцев.
По словам полицейских, трое жертв уже доставлены в районные больницы, их жизням ничто не угрожает. Подозреваемому удалось скрыться, его личность уже установлена.
Уточняется, что инцидент произошел в двух кварталах от того места, где был ранен лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Стивен Скалис.
Инцидент на бейсбольной тренировке произошел 14 июня.