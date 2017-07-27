Президент Молдавии Игорь Додон категорически осудил задержания россиян в международном аэропорту Кишинева, назвав их очередной провокацией, направленной на срыв усилий по восстановлению отношений с Россией.

«Категорически осуждаю необоснованные задержания граждан России в кишиневском аэропорту. Расцениваю эти действия как очередную провокацию», — сказал он, отметив, что провокация направлена на срыв его усилий по восстановлению молдавско-российских отношений.

Ранее сообщалось, что пять российских артистов задержаны в аэропорту Кишинева. Они должны были участвовать в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.