Главный советник президента США по вопросам Ближнего Востока из совета по национальной безопасности Дерек Харви ушел со своего поста.

Как передает Reuters, эту информацию подтвердил пресс-секретарь СНБ Майкл Энтон.

По его словам, сейчас администрация Белого дома работает с Харви, «чтобы определить позиции, на которых его опыт может быть наилучшим образом использован».

Агентство констатирует, что уход Харви из СНБ произошел на фоне сложившихся противоречий внутри Белого дома по главным вопросам, включая Сирию, Иран и Ирак.

Отмечается, что полковник Дерек Харви до ухода в отставку из армии США служил в Ираке и Афганистане.