Полное прекращение кровопролития и обеспечение условий для политического урегулирования под эгидой ООН является главной задачей России в Сирии, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«Мы исходим из того, что главное — остановить окончательно кровопролитие и обеспечить необходимые условия для мирного политического урегулирования», — сказал российский президент.

Он также отметил, что после этого сирийцы через широкий диалог под эгидой ООН и на основе резолюции Совета Безопасности смогут определиться, в какой стране они хотят жить.

Путин также подчеркнул, что продолжит обсуждение темы сирийского урегулирования со своим финским коллегой.