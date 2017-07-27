Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает незаконным решение Киева о лишении его украинского гражданства. Об этом он заявил в интервью в нью-йоркской студии телеканала CNN.

Cаакашвили считает, что власти Украины якобы начали кампанию по устранению основных конкурентов.

«Это было совершенно незаконно», — сказал Михаил Саакашвили.

Сейчас Саакашвили находится в Нью-Йорке в гостях у своих родственников. Ранее его пресс-секретарь Зои Рейнер заявила, что он будет добиваться права вернуться на Украину.

Как передает «Федеральное агентство новостей», в четверг в Киеве произошло столкновение между сторонниками Саакашвили и сотрудниками нацполиции Украины. Сообщается, что протестующих было около 100 человек. Они требовали вернуть бывшему губернатору Одесской области украинское гражданство.

Напомним, в среду миграционная служба Украины заявила о лишении гражданства Михаила Саакашвили по указу президента Петра Порошенко.