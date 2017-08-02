Банк России не имеет «концептуальных возражений» против отмены отчетности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) о противодействии финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом «Известиям» рассказал источник на пенсионном рынке, информацию подтвердили в ЦБ РФ. Как объясняли ранее в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), все поступающие в фонды средства уже много раз проверены и абсолютно легальны, а на подготовку избыточной отчетности НПФ приходится тратить время и деньги.

Предложения по внесению изменений в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (есть у «Известий») в конце июня АНПФ направила в ЦБ. Сегодня этот закон обязателен для всех участников финансового рынка: банков, НПФ, микрофинансовых организаций, ломбардов и прочих компаний сектора. Нарушения 115-ФЗ нередко упоминаются регулятором в обосновании отзыва лицензий у банков. Однако если для банковского рынка уязвимости по 115-ФЗ являются очевидными, то для пенсионного — нет.

— Банк России концептуально не возражает против внесения соответствующих изменений в федеральный закон . Совместно с Росфинмониторингом мы ведем работу в этом направлении, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ в ответ на вопрос, готов ли регулятор сделать исключения для НПФ по 115-ФЗ.

Там также добавили, что Банк России «в настоящее время рассматривает предложения профессионального сообщества по модернизации «противолегализационного» законодательства, в частности, по исключению деятельности НПФ по обязательному пенсионному страхованию из-под действия закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем».

Излишняя зарегулированность НПФ в этом вопросе была неоправданной — на практике застрахованные лица не позволяют использовать систему ОПС как механизм противодействия легализации доходов , пояснил «Известиям» необходимость изменений исполнительный директор АНПФ Алексей Денисов.

Во-первых, считает он, средства поступают напрямую через бюджетную систему или граждан, то есть абсолютно легальны. Во-вторых, продолжительный период выплаты накопительной пенсии делает данные виды выплат неприменимыми для противодействия отмыванию доходов. Наконец, НПФ из-за 115-ФЗ «вынужденно несут значительные материальные издержки на организацию массовых рассылок писем». Кроме того, в отличие от банков, НПФ не имеют широких способов воздействия на клиентов по предоставлению им обновленных сведений, соответственно, цели 115-ФЗ не достигаются.

Административная нагрузка на фонды сегодня довольно велика, отмечают представители отрасли. Готовность ЦБ пойти им навстречу участники рынка восприняли с энтузиазмом.

— У НПФ есть обязанность отчитываться о половине экономически активного населения страны. Отчетность ЦБ меняет ежеквартально, растет ее объем и виды, меняются уже существующие формы. Наибольшие сомнения вызывает обязанность ежегодного мониторинга государственных средств (накопительной пенсии), выводимых на пенсию или в виде наследства, в части финансирования терроризма и нелегальных операций, — рассказал «Известиям» директор по развитию агентской сети УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский.

Сейчас фонды тратят силы и деньги на обновление информации о клиентах, нанимают колл-центры, делают массовые рассылки, готовят письма и отчеты, реестры и доклады — всё это дает прирост доходов только «Почте России», иронизирует он.

Однако генеральный директор АО «НПФ Согласие» Александр Вьюницкий считает, что полностью отменять 115-ФЗ для фондов нецелесообразно.

— Стоит учитывать, что требования по 115-ФЗ актуальны для фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, то есть когда средства поступают непосредственно от вкладчика, а не от ПФР или другого НПФ, и источник происхождения данных средств фонду неизвестен, — пояснил он «Известиям».