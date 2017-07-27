Минобороны России доставило в Никольский Морской собор Кронштадта мощи святого праведного адмирала Федора Ушакова.

Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Адмирал Федор Ушаков был причислен к лику святых Русской православной церковью в 2001 году.

Мощи были доставлены из Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря в Мордовии.

Отмечается, что принесение мощей проведено по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Мощи адмирала Ушакова будут находиться в Никольском Морском соборе в День Военно-морского флота, 30 июля, когда пройдет Главный военно-морской парад.