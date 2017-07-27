В городе Фролово Волгоградской области в сентябре откроются курсы для взрослых, которые хотят отстаивать свои права на получение качественных коммунальных услуг. Посещение занятий активистов домовых советов будет бесплатным.

Эксперты раскроют всем желающим тонкости нормативно-правовой базы содержания многоквартирного дома, ценообразования, расскажут, как контролировать работу управляющей компании, и объяснят, как грамотно оформлять претензии. Как сообщает ресурс novostivolgograda.ru, запись на курсы уже началась. Судя по числу заявок, они уже пользуются популярностью у горожан.