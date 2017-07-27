Диппредставительство России в Молдавии занимается проблемой российских артистов, которые были задержаны в международном аэропорту Кишинева. Об этом в четверг, 26 июля, сообщил посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин.

«Для нас ситуация с задержанием российских артистов стала неожиданностью. В настоящее время в аэропорту находится консул, который разбирается в этой ситуации», – цитирует Мухаметшина ТАСС.

В списке задержанных Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и Владимир Гасоян. По их словам, в аэропорту Кишинева их сразу сопроводили в отдельную машину и привезли в службу безопасности воздушной гавани.

В течение полутора часов сотрудники аэропорта пытались выяснить цель их приезда в Молдову. А также грозились депортировать артистов на родину в связи с празднованием 25-летия миротворческой миссии России на берегах Днестра.