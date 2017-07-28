Ровно 80 лет назад родился Виктор Мережко. За свою карьеру он написал сценарии более чем к 40 фильмам и 10 анимационным картинам. Кроме того, Мережко известен как актер. На его счету роли в фильмах «Рэкет», «Нечистая сила», сериале «Крот» и других проектах