История в датах: 28 июля
День крещения Руси, начало Первой мировой войны и другие события
Фото: commons.wikimedia.org
28 июля отмечается День крещения Руси. Событие произошло в 988 году. Тогда же было положено начало широкому распространению христианства в стране. На фото: фрагмент фрески «Крещение Руси» работы В.М. Васнецова во Владимирском соборе в Киеве
28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии, началась Первая мировая война. На фото: русская пехота на позиции в начале войны в 1914 году
Фото: Global Look Press/Morukc Umnaber
28 июля 1951 года была принята Женевская конвенция «О статусе беженцев». Конвенция дала определение понятия «беженец» и установила общие основания, на которых предоставляется этот статус. На фото: лагерь беженцев возле города Ракка в Сирии
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
28 июля 1958 года состоялось торжественное открытие памятника Владимиру Маяковскому. Монумент установлен в Москве на Триумфальной площади
Фото: Екатерина Чеснокова
Ровно 80 лет назад родился Виктор Мережко. За свою карьеру он написал сценарии более чем к 40 фильмам и 10 анимационным картинам. Кроме того, Мережко известен как актер. На его счету роли в фильмах «Рэкет», «Нечистая сила», сериале «Крот» и других проектах
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