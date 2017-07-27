В федеральных СМИ появились сообщения о том, что Аллея подводников в Курске пошла под снос из-за реконструкции дороги. В том районе действительно срубили несколько деревьев, но к аллее они не имели никакого отношения. Об этом сообщает KurskCity.

Проезжая часть на проспекте В. Клыкова будет расширена до трех полос в каждом направлении. Работы проходят на отрезке от улицы Сумской до Майского бульвара. Дорожникам мешали всего пять берез, которые были ликвидированы после разрешения властей. Потом зеленые насаждения планируется восстановить.

Аллея подводников по-прежнему состоит из 118 берез. Она была высажена в 2001 году возле памятника героям-подводникам.