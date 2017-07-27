Более 50 человек получили ранения во время столкновений, которые произошли в историческом центре Иерусалима.

«Наши сотрудники оказали помощь 56 раненым в ходе [стычек]... в городе Иерусалиме», — цитирует сообщение Красного Полумесяца «РИА Новости».

По данным полиции, конфликт начался, когда из толпы верующих на Храмовой горе в правоохранителей полетели камни, некоторые из них упали на площадь у Стены Плача — иудейской религиозной святыни. Один полицейский получил травму головы.

Палестинцы возлагают вину за столкновения на израильтян, утверждая, что те не давали открыть один из входов на Храмовую гору.