Программу благоустройства городского пространства реализуют власти Севастополя. Разработан новый туристический маршрут, открылась пешеходная зона в Артбухте. Завершен первый этап строительства Динопарка в Гагаринском районе — первого за 40 лет городского парка.

Как сообщает ИА SevastopolMedia, до конца этого года в городе приведут в порядок 104 двора, установят 100 детских и 80 спортивных площадок. Продолжается подготовка концепции организации комфортного городского пространства вдоль всей береговой линии Артбухты.

Также в Севастополе прошел конкурс «на самый дружный двор», общая сумма призового фонда которого составила 75 млн рублей. Определен оператор реконструкции «Матросского бульвара», идут проектно-изыскательные работы по реконструкции «Парка Победы».