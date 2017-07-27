Новый игрок петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони будет получать €1,5 млн. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По информации журналистов, в контракте не предусмотрена фиксированная сумма отступных, а сам договор будет рассчитан до лета 2021 года.

Также сообщается, что Ригони начнет тренироваться вместе с «Зенитом» на следующей неделе. Он может принять участие в матче с московским «Спартаком», который состоится 6 августа. На матчи Лиги Европы полузащитник может быть заявлен только со следующего раунда турнира.