Мужчина, который взял в заложницы сотрудницу полиции, задержан. Злоумышленник ранил ножом двух правоохранителей. Они сейчас доставлены в больницу.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, в оперативную часть в четверг около 17.00 поступил вызов. Для задержания дебошира на место выехали двое полицейских. Когда они зашли в подъезд, на них с ножом напал неизвестный мужчина. Он ранил сотрудницу и сотрудника полиции.

После нападения злоумышленник отобрал у сотрудницы МВД табельное оружие и потащил ее в сторону городского парка. При этом он неоднократно стрелял в воздух. На территории парка нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что нападавший мужчина был ранее судим.