Петербургский футбольный клуб «Динамо» начнет следующий сезон на одноименном стадионе, который находится на Крестовском острове. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированные источники.

По информации журналистов, клуб вплотную занимается реконструкцией стадиона, вместимость которого составит от 3 до 5 тыс. зрителей.

Отмечается также, что стадион будет домашним и для недавно созданного фарм-клуба «Динамо-2».

Сейчас команда проводит домашние матчи в Великом Новгороде.

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