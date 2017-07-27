США впервые прекратили работу с одной из группировок на юге Сирии из-за их отказа бороться с ИГ (запрещена в РФ). Об этом в четверг заявил представитель Пентагона Райан Диллон.

Диллон заявил, что США прекратили контакты с группировкой «Шухада аль-Карьятейн».

«Мы дали ясно понять, что наша цель в Сирии и Ираке — победа над ИГ, и только победа над ИГ. И мы попросили наших партнеров быть приверженными этой же миссии», — сказал Диллон.

Представитель Пентагона пояснил, что группировка хотела преследовать свои цели. Одной из них, по словам Диллона, может быть «борьба с режимом». Он также добавил, что Пентагон намерен забрать у боевиков «Шухада аль-Карьятейн» оружие, которое США предоставили им для борьбы с ИГ.