Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что, лишив его гражданства, украинские власти избавляются от политических противников.

«Это было совершенно незаконно», — подчеркнул Саакашвили в интервью телеканалу CNN.

По оценке политика, аннулирование его украинского гражданства стало частью кампании властей в Киеве по устранению конкурентов.

В настоящее время Саакашвили находится в Нью-Йорке в гостях у своего дяди и двоюродных братьев, сообщила его пресс-секретарь Зои Рейнер.

«Он [Саакашвили] — в Нью-Йорке. Приехал к дяде и кузенам, которые уже 40 лет живут в США», — цитирует ее издание «Украинская правда».

По словам Рейнер, сейчас «он изучает законные способы вернуться на Украину».

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В ноябре 2013 года он покинул Грузию после вступления в должность нового президента. На родине Саакашвили заочно предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил ему украинское гражданство и назначил главой Одесской областной администрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с губернаторского поста, обвинив украинские власти в нежелании бороться с коррупцией.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявлял член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.