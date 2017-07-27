Петербургский футбольный клуб «Зенит» готов отпустить в аренду вратаря Юрия Лодыгина. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированные источники.

По информации журналистов, руководством рассматриваются только иностранные клубы.

Отмечается, что вариант с продажей Лодыгина в текущее трансферное окно маловероятен.

Лодыгин пришел в петербургский клуб в 2013 году из греческого «Ксанти». В сентябре того же года вратарь получил первый вызов в сборную России.

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