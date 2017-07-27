Трое погибших в результате падения легкомоторного самолета недалеко от абхазской Пицунды были из России. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Абхазии Турал Джавадов.

«Пассажиры — Андрей Уколов 1987 года рождения и Екатерина Дарныкина 2011 года рождения из Москвы, пилот — Александр Семенов из Самары. На месте происшествия находится представитель посольства», — приводит его слова агентство ТАСС.

Информацию подтвердили в МЧС республики. По словам пресс-секретаря ведомства, воздушное судно принадлежало российскому авиаклубу «Седьмое небо».

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.