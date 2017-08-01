Противоборствующие стороны ливийского конфликта в лице командующего национальной армией Халифы Хафтары и главы правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа на встрече в Париже договорились об установлении режима прекращения огня в стране, проведении президентских и парламентских выборов и формировании полноценных вооруженных сил. В интервью «Известиям» глава комитета ливийского парламента по национальному примирению Ибрагим Умейш рассказал о том, изменит ли это соглашение ситуацию в стране, какие подводные камни есть на пути урегулирования кризиса и о роли России в этом процессе.

— Насколько соглашение между Халифой Хафтаром и Файезом Сарраджем будет способствовать разрешению конфликта в Ливии?

— Новое соглашение дает надежду на разрешение кризиса политическим путем и установление мира в стране. Но весь последующий процесс должен строиться на понимании того, что в настоящее время ливийская армия во главе с Халифой Хафтаром является единственной силой, способной побороть террористов и стабилизировать ситуацию. В свою очередь, участие в этом соглашении Файеза Сарраджа имеет принципиальное значение потому, что он признается международным сообществом и имеет за собой поддержку большого количества стран, а также ООН. Таким образом, важность встречи в Париже заключается в понимании обеими сторонами безальтернативности политического урегулирования кризиса в Ливии и необходимости ликвидировать никому не подчиняющиеся вооруженные группировки. А кроме того — пресечь свободное хождение оружия по стране.

— Не секрет, что Россия поддерживала контакты со всеми сторонами ливийского конфликта. Как бы вы оценили роль Москвы в урегулировании ситуации в Ливии?

— Россия играет конструктивную роль. Москва признавала легитимность парламента в Тобруке и исходя из этого выстраивала свой курс в отношении Ливии. Таким образом, мы полагаемся на Россию в ходе урегулирования кризиса в Ливии как на страну, способную внести значимый вклад в стабилизацию ситуации.

— На Западе по сути игнорировали власти на востоке Ливии, в том числе парламент и самого Халифу Хафтара. Можно ли говорить о смене подходов в Европе?

— Если говорить о Франции, то ее интересы распространяются на юг Ливии. И в данном случае она сталкивается с Италией, которая традиционно имеет огромное влияние на страну. То есть подходы европейских государств к ситуации в Ливии не совпадают. Что касается США, то они заняли выжидательную позицию и смотрят, какая из сторон одолеет другую и будет ли это соответствовать интересам Вашингтона. А, к примеру, нынешняя позиция Парижа может быть продиктована еще и тем, что он сыграл известную роль в свержении бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, а потому видит необходимость как-то реабилитировать себя за те последствия, с которыми сейчас сталкивается Ливия. Есть еще и другие игроки: Египет, Россия, та же ООН. Тут переплетается целый клубок различных интересов.

К тому же в самой Ливии даже те силы, которые, на первый взгляд, являются союзниками, не могут избежать противоречий. Взять хотя бы Халифу Хафтара и председателя парламента Агилу Салеха Ису. Хафтар настаивает на необходимости проведения выборов и подчеркивает, что если в течение шести месяцев политикам не удастся договориться, то вооруженные силы вмешаются в ситуацию. Такой подход вызывает крайнюю степень раздражения у ряда депутатов. Многие в Ливии боятся, что всё идет к военной диктатуре, а армия будет единственной реальной силой в стране. Другой вопрос, который вызвал значительное недовольство в обществе, — это недавний закон о всеобщей амнистии. В соответствии с ним видные функционеры прежнего режима могут беспрепятственно вернуться в Ливию и вновь заняться политической деятельностью. И это лишь малая толика противоречий, которые терзают страну. Их усугубляет общая неустроенность и нестабильность ситуации, что вынуждает одних искать виноватых среди других. Тем не менее договоренности между Халифой Хафтаром и Файезом Сарраджем вселяют надежду, что постепенно всё это удастся урегулировать.

— По некоторым данным, «Братья-мусульмане» (деятельность организации запрещена в России), которые имеют значительное влияние в Ливии, отвергли достигнутое соглашение. Не приведет ли это к краху наметившегося прогресса?

— «Братья-мусульмане» небезосновательно опасаются, что с ними поступят так, как поступили в Египте. Там был исламистский президент Мухаммед Мурси, но он потерпел поражение, и теперь — при новом руководстве — «Братья» и в целом политический ислам в стране пирамид вне закона. При этом в Ливии они поддерживали контакты с Муаммаром Каддафи и пытались занять место в политической системе. Тот в свою очередь перестал преследовать «Братьев-мусульман» на том условии, что они не будут посягать на его власть. А теперь к ним в Ливии относятся крайне негативно. Впрочем, в данной ситуации всё зависит от Файеза Сарраджа. Если он проявит должную сноровку, то сможет тем или иным образом договориться с ними относительно его будущего в Ливии.