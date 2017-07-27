Новейшие российские истребители шестого поколения смогут делать радиолокационные «фотографии» самолетов противника и без участия человека определять их тип, а также вооружение. Об этом сообщил в интервью ТАСС советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев.

КРЭТ разрабатывает для новейших истребителей радиофотонный локатор. У специалистов уже есть его экспериментальный образец, и сейчас они работают над полномасштабным макетом. Михеев подчеркнул, что новый радар значительно превзойдет все существующие радиолокационные станции (РЛС) по мощности и диапазону.

«Радиофотонный радар сможет видеть, по нашим оценкам, значительно дальше существующих РЛС. А так как мы будем облучать противника в беспрецедентно широком спектре частот, то с высочайшей точностью узнаем его положение в пространстве, а после обработки получим почти фотографическое его изображение — радиовидение», — рассказал Михеев.

Ранее сообщалось, что истребителя шестого поколения будет в двух вариантах — пилотируемом и беспилотном. Несмотря на сборку на одной базе, они будут отличаться не только составом вооружения и оборудования, но и внешне. Беспилотные истребители смогут нести электромагнитные пушки, летать с гиперзвуковой скоростью, а также выходить в ближний космос. У них будет маневренность, недоступная для пилотируемых самолетов.

Напомним, о начале работ над истребителем шестого поколения объявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в марте 2016 года. Ранее сообщалось, что опытный образец новейшего боевого самолета совершит первый полет до 2025 года.