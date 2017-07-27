Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Финляндия будут наращивать сотрудничество в Арктике. Об этом он сказал в четверг, 27 июля, по итогам переговоров с главой этой страны Саули Ниинисте.

Российский лидер отметил, что на переговорах лидеры обменялись мнениями по вопросам, которые были затронуты на форуме в Архангельске «Арктика — территория диалога» 30 марта.

«Условились наращивать сотрудничество в этом регионе, в том числе в рамках председательства Финляндии в Арктическом совете», — сказал российский президент.

Он также отметил, что с интересом выслушал идеи своего коллеги по поводу возможного сотрудничества на экологическом направлении в Арктике.