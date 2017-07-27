Президент России Владимир Путин после пресс-конференции с главой Финляндии поблагодарил журналистов по-фински, а его коллега Саули Ниинисте — по-русски.

«Kiitos», — сказал Путин в конце общения с представителями СМИ.

Президент Финляндии через несколько секунд также поблагодарил журналистов, сказав: «Спасибо».

Путин также отметил, что финны очень радушно встретили его и российскую делегацию по пути в гостиницу, поблагодарил их и передал привет.

«Они мне так дружелюбно все помахивали руками. Я не могу помахать каждому, но, используя возможности финских средств массовой информации, хочу им тоже послать привет», — цитирует Путина телеканал «360».

После переговоров президенты обоих государств намерены посетить оперу «Иоланта» в постановке Большого театра России.

Напомним, встреча Владимира Путина Саули Ниинисте проходила в городе Савонлинна и была приурочена к 100-летию независимости Финляндии.