По итогам проверки Роспотребнадзора обнаружены нарушения в 581 летнем оздоровительном учреждении Краснодарского края. От работы отстранены 143 сотрудника.

Установлено, что во многих организациях не соблюдался гигиенический режим в пищеблоке, были проигнорированы ежедневные медицинские осмотры, в том числе на педикулез. Ответственные должностные лица получили предписания об устранении нарушений.

11 сотрудникам назначены административные штрафы. Как отмечает ИА KrasnodarMedia, во время второй смены в регионе отдыхали более 137 тыс. детей.