Судья Высокого суда Лондона Николас Фрэнсис одобрил план перевода смертельно больного британского младенца Чарли Гарда из госпиталя в хоспис, где его отключат от системы жизнеобеспечения в виде вентиляции легких. Отключение ребенка от аппарата неизбежно приведет к его смерти, сообщает телеканал Sky News.

Ранее суд постановил, что ребенок, которому не исполнилось и года, окончит свои дни в хосписе, где будет изъята вентиляционная трубка из организма.

Это произойдет, если до полудня четверга не договорятся с персоналом лондонской больницы на Грейт-Ормонд-Стрит о путях безболезненного ухода ребенка из жизни.