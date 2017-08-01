Певец и композитор Олег Газманов завершает работу над новым альбомом, песни из которого уже прокатывает на концертных площадках. Очередное выступление певца состоялось на Красной площади (Газманов спел в честь Дня российского бокса) и совпало с его днем рождения. Корреспондент «Известий» встретилась с народным артистом.

— День рождения на сцене — так всегда в вашей жизни? Никакого тесного семейного круга?

— Ну почему же? Мы и дома в тесном кругу отметили, пригласил близких друзей. Но я не хотел так уж широко праздновать, не круглая же дата, хотя мне сказали, что после 65 лет каждый год юбилейный.

— Как здоровье?

— Не жалуюсь, хотя вот 66 исполнилось и живу я неправильно с точки зрения медицины: не вовремя ложусь спать, не вовремя ем, многочисленные перелеты, недосыпы... Но как-то выруливаю.

— Врачи говорят, что биологический возраст и паспортный порой сильно отличаются. Вот вам явно не 66.

— Друзья тоже говорят, что выгляжу моложе. Да и чувствую себя неплохо. О возрасте стараюсь не думать, просто делаю то, что мне интересно. Я каждое утро отжимаюсь столько раз, сколько мне лет. Сегодня утром уже 66 раз. Это такой психологический якорь, который бросаешь, чтобы за уши вытаскивать себя из будней. Кстати, на своем сайте я делюсь секретами здоровья. Тайн-то в общем-то нет никаких, я просто снял на видео упражнения, которые делаю каждый день.

— Что нужно, чтобы создать хит? Важно время, настроения в обществе? «Свежий ветер», «Эскадрон», помнится, пела вся страна.

— Я уверен, формулы создания хита не существует. Это не вычисляется, слишком много факторов, которые влияют. Многие из них очевидны: сама песня, слова, мелодия, конечно, артист, который песню исполняет, и время, да. Если бы я сегодня написал песню «Эскадрон», не уверен, что она стала бы хитом. Ритмы другие, другое ощущение жизни. Но если Господь пошлет, всё может состояться.

— Каждый творческий человек по-своему общается с Богом. А как вы?

— Через творческий процесс. Это выше всего. К счастью, это есть и осталось в моей жизни. У меня есть такая молитва: «Я благодарен Господу за возможность отражать свет, который он на меня направил». Уверен, если я буду жить не по чести, не по вере, то этого света лишусь. Уйдет он — уйдет и радость жизни.

— Вы помните момент, когда ощутили кайф от популярности?

— Да, когда выступил с песней «Эскадрон» с сальто и акробатическими элементами в Лужниках. Там было 12 тыс. человек. Встал весь зал. Потом пошли большие залы, аншлаги. Вот тогда я почувствовал популярность, но не было никакой звездной болезни. Слава пришла ко мне в 35 лет, я был уже сложившимся человеком, к тому времени прошел огни, воду и медные трубы. И в море ходил, и спортсменом был, и преподавателем. Я воспринимал жизнь такой, какая она есть. Наоборот, популярность дала мне силы, я поверил в себя.

— В последнее время много пишете?

— Да, полтора года назад я выпустил сразу два альбома. Один из них называется «Вперед, Россия», а второй — «Не прощайтесь с любимыми». Сейчас заканчиваю новый альбом. Четыре песни из него уже исполняю на концертах. Когда работа идет вживую, появляются театральные мизансцены — это здорово.

— Многие ваши песни стали чуть ли не государственными. «Москва», например, считается неофициальным гимном столицы. Что такое, на ваш взгляд, национальная идея?

— Я об этом всё время размышляю, и в творчестве это отражается. Наверное, поэтому многие мои песни воспринимаются как патриотические, государственные. Считаю, мы должны гордиться своей страной, а чтобы гордиться, должно быть меньше коррупции, раздрая в обществе, который мы сейчас наблюдаем. Страна, у которой есть идея, и народ, объединенный этой идеей, всегда устоит перед любыми невзгодами.

Но кроме патриотических у меня много лирических песен. «Единственная», например. Ее очень любит публика. А самая цитируемая сейчас — «Мои ясные дни». Не знаю, может, это в связи с погодой, но в интернете ходят такие шутки: ясные дни я привожу и увожу с собой, поэтому меня не надо отпускать из Москвы.

— Вам никогда не предлагали стать депутатом Госдумы? Там сегодня много артистов.

— Много раз предлагали. Или пройти в составе какой-то партии, или самостоятельно баллотироваться. Всегда отказывался. Понимаете, в любом деле нужен особый талант. Я вполсилы ничего не делаю, просто так сидеть там и торговать своей популярной физиономией мне не хочется.

— Что сегодня приносит вам радость кроме работы?

— Моя жена (Марина Газманова. — «Известия»). Конечно, мы ссоримся, но быстро миримся, прощаем друг другу. И есть вещи, которые нас объединяют. Например, нам подарили такие плотики: стоишь на доске и управляешь одним веслом. По озеру, по морю на этом плотике идешь и видишь такую красоту вокруг! Спорт объединяет нас и с природой. Я сажаю деревья, больше 3 тыс. посадил, перестал считать. С экологическим движением «Зеленая Россия» мы в этом году собираемся посадить 27 млн деревьев в России, Белоруссии, в Челябинске, в Тюмени. Это такой мемориал погибшим в Великой Отечественной войне.

— У вас трое детей. Самый известный — Родион, которого когда-то вы за руку вывели на сцену. Как он сейчас?

— Родион окончил Финансовую академию с красным дипломом, языки знает, но пошел по моим стопам и сегодня выступает на сцене. Сначала я очень за него переживал, но он настолько хороший музыкант…Может быть, его восхождение будет более длинным, зато он останется на сцене надолго. У меня в Instagram написано: «В шоу-бизнесе важно, не кто выше ноту возьмет, а кто дольше ее протянет».

— Вы ведете свои аккаунты в соцсетях сами или поручаете это помощникам?

— Всё сам пишу, помощников нет. Считаю, что должен выражать свои мысли напрямую. Для меня Twitter, например, это такая эсэмэска, русский язык там особенный. Иногда пишу без запятых, чтобы поместить мысль, меня читатели за это ругают, но я объясняю, что русский язык в Twitter называется «твитопись». На эту тему я даже написал короткий стишок. «Мы друг друга понима, с полусло и с полувзгля. Буду твиты сокраща, чтобы больше помеща». Оговорился: если кто-то не понял, напишите мне об этом. Но никто не отписался — все всё поняли! Язык не должен быть мертвым, другое дело, что упрощать его нужно со смыслом.

— А как относитесь к нецензурной лексике?

— Я вычищаю тех, кто у меня в ленте ругается матом. Не потому, что я такой ханжа. Я это делаю в защиту мата. Считаю, это наше культурное достояние. Но его нужно использовать в исключительных случаях. Мат — это когда эмоции захлестывают и невозможно сдержаться, надо в атаку идти. А разговаривать матом — это примитивно. Склоняют два матерных слова, выражая одну и ту же мысль...

— Когда-то вы ходили в море. Говорят, оно долго не отпускает.

— Я выходил в море почти три года. Не могу сказать, что мне снится море, но я его вспоминаю. Некоторые думают, что море — все время романтика, но это не так. Когда ты уходишь в море на полгода, так совсем не кажется. Каждый раз, выходя на палубу, видишь вокруг горизонт и ничего не меняется. Появляется ощущение монотонности, один день становится похож на другой — это очень тяжело психологически.

Но есть и радости в море, потрясающе красивые вещи. Северные широты — Гренландия, Исландия — мне запомнились больше, чем южные. Хочу снова съездить на Север, уже с семьей. Например, в Петропавловск-Камчатский или на север Дального Востока. Очень красивые места во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске.

— Многие молодые люди сегодня считают, что деньги — эквивалент счастья. Что бы вы им ответили?

— Богатство — это просто факт. Важно, чтобы красота этого мира не проходила мимо. Поверьте, я знаю очень богатых людей, которые своим трудом добились больших результатов. И эти люди совсем не счастливее других. Конечно, если ты думаешь о том, чтобы выжить, и у тебя нет денег, чтобы вылечить своего больного ребенка, это плохо. Но если тебе есть где жить, есть на чем ездить, оглянись вокруг. Нужно научиться быть счастливым!

Справка «Известий»

Олег Газманов окончил Калининградское высшее инженерное морское училище (КВИМУ). В 1989-м создал группу «Эскадрон», а также написал одноименную композицию. Известен благодаря песням в собственном исполнении: «Люси», «Морячка», «Закрой мои глаза», «Мои ясные дни», «Господа офицеры», «Есаул» и др. Семикратный обладатель национальной премии «Овация».