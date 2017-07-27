Десятка самых успешных российских звезд спорта и шоу-бизнеса
В ежегодном рейтинге Forbes учитывались доходы, упоминания в СМИ и запросы в поисковых системах
Фото: Getty Images/Patrick McDermott
Возглавляет список хоккеист Александр Овечкин. За этот год нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» заработал $14 млн
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
На второй строчке расположился Филипп Киркоров. С марта по май артист дал 35 концертов в России, Белоруссии и Прибалтике, заработав в общей сложности $7,4 млн
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
За год Григорий Лепс заработал $6 млн. Помимо концертов, доход ему приносят шоу-рум «Лепс Оптика», реклама ювелирной сети, участие в телевизионных программах и другие проекты
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Доход Тимати составил $6,6 млн. Заработать эту сумму он смог за счет музыкальных выступлений, ресторанов Black Star Burger, которыми владеет, и продажи брендовой одежды
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Почти в такую же сумму оценивается доход Димы Билана. Дважды участвовавший в «Евровидении» певец за год заработал $6 млн
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Шестое место в рейтинге занял трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин. Доход нападающего «Питтсбург Пингвинз» оценивается в $9 млн
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
В десятку самых богатых звезд российского шоу-бизнеса вошел подопечный Тимати Егор Крид. Годовой доход музыканта оценивается в $4 млн
Еще один спортсмен в рейтинге — хоккеист Сергей Бобровский. Вратарь клуба «Коламбус Блю Джекетс» заработал $8,5 млн
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Доход оперной дивы Анны Нетребко оценивается в $7,5 млн. Попасть в рейтинг самых успешных знаменитостей России ей помогли выступления в ведущих оперных театрах мира
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Замыкает десятку телеведущая Ксения Собчак, годовой доход которой оценивается в $2,1 млн
Получайте свежие новости на электронную почту