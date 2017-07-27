Сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили потасовку с полицией в центре Киева. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел днем, 27 июля, у здания администрации президента Украины Петра Порошенко, сообщает телеканал «360». Протестующие в составе 100 человек выступали против лишения Саакашвили украинского гражданства. После произошедших столкновений правоохранители пропустили в здание администрации инициативную группу протестующих.

Ранее стало известно, что украинский лидер лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства по рекомендации комиссии. Сообщалось, что экс-губернатор предоставил недостоверные данные во время его получения. В настоящее время он находится в США.