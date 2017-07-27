В результате падения легкомоторного самолета в Пицунде погибли три человека. Об этом в четверг, 27 июля, журналистам сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

«Небольшой самолет упал в Пицунде. Известно, что три человека погибли», — цитирует слова начальника пресс-службы ведомства Мизана Ломии агентство Sputnik.

Сейчас подробности произошедшего уточняются. Об именах и гражданстве погибших также пока не сообщается.

На месте происшествия работают спасатели.