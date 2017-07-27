Уголовное дело в отношении экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, поступило в Замоскворецкий суд Москвы, сообщила журналистам в четверг, 27 июля, пресс-секретарь суда.

«Материалы уголовного дела в отношении А. Улюкаева поступили в суд», — заявила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль, ее цитирует агентство городских новостей «Москва».

Она также отметила, что в ближайшее время материалы будут переданы судье, который назначит дату предварительных слушаний.

Как уточняет «Газета.ру», задержание министра произошло 14 ноября 2016 года. По словам следователей, Улюкаев был задержан при получении взятки в размере $2 млн.