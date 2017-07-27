Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности сложить с себя полномочия и «всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса» в Иерусалиме.

«Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места», — написал он в своем канале в Telegram.

Таким образом чеченский лидер прокомментировал ситуацию вокруг этой древней мечети и самой Храмовой горы.

Израильские власти после нападения на полицейских в середине июля усилили меры безопасности на Храмовой горе. Это вызвало протесты арабо-мусульманской общины. В результате правоохранители объявила о демонтаже металлоискателей и камер наблюдения.

Кадыров подчеркнул, что выступает против «использования борьбы с терроризмом как инструмента политической борьбы, направленной против мусульманского населения».

Для исключения конфликтов он предложил передать все права на исламскую святыню Иордании, король которой Абдалла II имеет статус хранителя святынь Иерусалима.