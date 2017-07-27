Внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита женился на Алене Красновой. Торжество проходит в поселке Жаворонки в Московской области.

В сети появились фотографии со свадьбы 26-летнего молодого человека и его 20-летней избранницы. Девушка, с которой Никита встречался на протяжении нескольких лет, является его соседкой по даче.

Пара расписалась в Московском областном дворце бракосочетаний № 1 в подмосковной Барвихе. Молодожены выбрали Porsche Panamera Turbo Executive в качестве свадебного автомобиля.

На торжестве по случаю свадьбы присутствует, по предварительным данным, около 200 гостей, передает телеканал «Звезда».

Алена начала встречаться с Никитой Пресняковым в 17-летнем возрасте. Отец девушки — крупный бизнесмен, а сама она учится в РАНХиГС при Президенте РФ, пишет «Ридус».