Никита Пресняков женился на своей соседке по даче
Внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита женился на Алене Красновой. Торжество проходит в поселке Жаворонки в Московской области.
Вот и настал этот счастливый день!!!! ❤️ #свадьба #wedding #love #summer #лето #любовь #anrealwedding
Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Июл 27 2017 в 5:08 PDT
В сети появились фотографии со свадьбы 26-летнего молодого человека и его 20-летней избранницы. Девушка, с которой Никита встречался на протяжении нескольких лет, является его соседкой по даче.
Пара расписалась в Московском областном дворце бракосочетаний № 1 в подмосковной Барвихе. Молодожены выбрали Porsche Panamera Turbo Executive в качестве свадебного автомобиля.
На торжестве по случаю свадьбы присутствует, по предварительным данным, около 200 гостей, передает телеканал «Звезда».
Алена начала встречаться с Никитой Пресняковым в 17-летнем возрасте. Отец девушки — крупный бизнесмен, а сама она учится в РАНХиГС при Президенте РФ, пишет «Ридус».