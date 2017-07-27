В Псковской области с 28 по 30 июля пройдет поэтический фестиваль «Словенское поле – 2017», в котором примут участие более 100 современных литератора.

Среди участников не только жители России, но и поэты из Белоруссии, Эстонии, Франции, Испании, а также из Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщает Псковская лента новостей, в поэтическом мастерстве они поборются в двух конкурсах — исторической поэзии и стихов о Пскове.

По итогам фестиваля, который продет в Пскове, Печорах и Изборске, будет издан сборник со стихами победителей, а также избранных участников мероприятия. Фестиваль проходит с 2008 года, организаторами выступает псковское отделение Союза писателей России.