На этой неделе женская сборная России по футболу завершила выступление на чемпионате Европы, набрав за время выступлений три очка. В матче с Италией российские футболистки одержали первую победу на турнире такого уровня. Однако совладать с постоянными фаворитами - Швецией и Германией - россиянкам не удалось. В эксклюзивном интервью «Известиям» главный тренер национальной команды Елена Фомина оценила результат прошедшего турнира, рассказала, чем россиянкам помог бывший помощник Леонида Слуцкого и экс-главный тренер ФК «Ростов» Сергей Балахнин, а также высказала мнение о необходимости реформ в женском футболе.

- После победы над Италией у вас оставались иллюзии, что из группы еще можно выйти?

- Говоря откровенно - на мой взгляд, это объективный уровень команды на сегодняшний день. Мы выжали максимум из девчонок, сыгравших на пределе своих возможностей. Быть может, в игре со Швецией мы могли бы более организованно сыграть в атаке, забить быстрый гол. Но, судя по анализу этой встречи, всех ее скаутских данных и статистики Instat, по объективным показателям у нас вряд ли бы получилось добиться приемлемого результата. Но за счет эмоций, самоотдачи и определенной доли везения сыграть в ничью со шведками небольшие шансы были. С Германией это сделать было гораздо сложнее.

- Какие задачи РФС ставил перед вашей командой на этот турнир?

- Нас просили сыграть на пределе своих возможностей, а максимальной задачей был выход из группы в четвертьфинал, невзирая на уровень соперников. При этом все знают класс Германии и Швеции.

- Во время и после группового турнира руководство РФС общалось с вами?

- После победы над Италией нас поздравляли - были звонки, руководство радовалось, что мы одержали первую в истории нашего женского футбола победу сборной на таком турнире. Это было яркое событие. Эмоции переполняли, и это немного мешало более тщательной подготовке к матчу со Швецией. Мы начали мысленно "распыляться", поскольку после этой победы был повышенный ажиотаж, внимание телевидения и прессы, поздравления руководства… После матча с Германией мы как штаб уже не радовались результату, хотя обычно проигрываем немкам крупно, а сейчас потерпели поражение с достойным счетом (0:2), так что и здесь есть прогресс. Но считаем, что наша задача не выполнена, поскольку целью ставился выход из группы. Со стороны РФС официальных оценок пока не было, но, насколько я понимаю, они считают наше выступление достойным.

- Как повлияло на команду присутствие в ее штабе Сергея Балахнина?

- Ему было сложно, поскольку для Сергея Николаевича этот турнир оказался первым знакомством со спецификой нашей работы - раньше он никогда не тренировал в женском футболе. Его неоценимый опыт, в том числе, работы на крупных турнирах уровня прошлогоднего мужского Евро, нам в немалой степени помог. Он хороший специалист и помощь нам оказал существенную. Будет ли Сергей Николаевич с нами сотрудничать дальше, я не знаю – здесь решать ему самому и руководству РФС. После мужского футбола ему тяжело было перестроиться, но, как мне показалось, внутреннего протеста во время работы с нами Балахнин не испытывал и даже получал удовольствие от этого сотрудничества. Надеюсь, еще получится поработать вместе. Во всяком случае, он обещал нам поддержку.

- Вы стали первым тренером-женщиной, возглавившей женскую сборную России по футболу. По вашим ощущениям, это повлияло на команду?

- Мне тяжело сравнивать. Я работала со своими предшественниками-мужчинами, но как игрок. А это совершенно другой взгляд на ситуацию. Наверное, отношения между главным тренером и командой при мне стали более доверительными. И девчонкам проще. И мне проще ими управлять - я знаю их психологию, эмоциональность, и поэтому предвосхищаю определенные события, при необходимости успеваю затушить возможный конфликт. Насколько им стало легче, лучше спросить у них. При этом помощник и тренер вратарей в моем штабе - мужчины, а на чемпионате Европы к нам присоединился и Сергей Николаевич. Мне показалось, что нашей команде комфортно работать. Тем более, на прошлом чемпионате Европы 2013 года я уже работала помощником тогдашнего главного тренера команды Сергея Лаврентьева. В меньшей степени участвовала в тренировочном процессе, больше смотрела на работу со стороны. Но опыт получила неоценимый, который мне помог уже в отборе к Евро-2017. Я приблизительно понимала, что нас ждет, какой накал борьбы.

- Что нужно поменять в нашем женском футболе, чтобы в следующем цикле улучшить результаты сборной?

- На мой взгляд, необходимо увеличить количество команд в чемпионате России до 10-12. Здесь каждый клуб на вес золота и его нужно беречь. Также надо обратить внимание на детско-юношеский футбол и прийти к тому, чтобы были смешанные группы, в которых с 12 лет вместе занимались бы девочки с мальчиками. Именно благодаря этому получили существенный прогресс в развитии Германия и Швеция. У нас же девочки сами по себе. Хочется, чтобы увеличилось число специалистов, желающих работать в женском футболе. Кроме того, очень хочется, чтобы у наших топовых клубов премьер-лиги уровня «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Динамо» появлялись женские команды. Это бы добавило популярности женскому футболу, поскольку на матчи таких коллективов ходили бы многие постоянные болельщики мужских команд этих клубов.

Если говорить о сиюминутных задачах сборной, то в нашей нынешней ситуации я вижу только один выход: сделать базовый клуб национальной команды. Если наши девчонки будут тренироваться вместе, появятся шансы пройти отборочные матчи на чемпионат мира. Когда игроки разбросаны по клубам, тяжело что-то изменить за три дня до матча. При этом, как показывает наша практика, за 12-14 дней работать с ними можно. За это время футболистки успевают перестроиться и решать задачи.

- В начале работы со сборной вы возглавляли футбольный клуб «Россиянка». Как сказалось совмещение на вашей работе?

- Я уже не работаю в клубе, поэтому что-то сказать сложно. Руководство приняло решение, что при подготовке к чемпионату Европы нужно сделать акцент на чем-то одном, поэтому мне надо было определиться. Было принято решение, что я остаюсь в сборной. Не знаю, что будет дальше. Конечно, мне бы хотелось, чтобы большинство игроков сборной постоянно работали со мной. Потому что так видно их ежедневное состояние и легче вместе идти к какой-то цели, чем в ситуации, когда собираемся вместе за 3-5 дней до матчей сборной.

Мне кажется, останься я в клубе и сборной, это пошло бы в плюс. Мне было бы проще направить ряд игроков. Из «Россиянки» 7-9 футболисток постоянно были в обойме сборной. Они знали наши требования, к которым при наличии такого костяка можно было адаптировать и остальных футболисток. Сейчас сложнее собирать девчонок из разных клубов с разным тренировочным процессом.

- Вы сказали, что нужно больше специалистов, желающих работать в женском футболе. Опыт главного тренера «Анжи» Александра Григоряна, в конце 2000-х перешедшего из женского футбола в мужской, а сейчас закрепившегося на уровне премьер-лиги, способствует росту желания тренеров идти в вашу систему?

- Обычно проблема как раз состоит в том, чтобы перейти из женского футбола в мужской. Сам Григорян говорил, что это - своеобразное "клеймо" на всю жизнь. А если проделывать обратный путь, это даже приветствуется. На мой взгляд, необходимо, чтобы к нам шли люди из мужского футбола.

- На сколько рассчитан ваш контракт с РФС?

- У меня контракт до ноября этого года. Впереди Универсиада в Тайпее, куда поедет ряд игроков нашей сборной, которых можно задействовать, поскольку все они студенты. После этого стартует отборочный турнир чемпионата мира. В сентябре первый матч с Англией. C РФС пока не было разговора о продлении контракта. Все ждали нашего выступления на чемпионате Европы. Но сейчас уже надо начинать обсуждать дальнейшие планы в отношении нашей команды.

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