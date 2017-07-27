Президент США Дональд Трамп располагает данными о том, кто является источником утечки конфиденциальной информации из Белого дома. Об этом заявил новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

По его словам, такая деятельность является предательской, и еще 150 лет назад виновник утечки информации в США был бы казнен через повешение, сообщает RT со ссылкой на CNN.

Скамаруччи также отметил, что виновники утечек являются «мелкой рыбешкой» в отличие от тех, кто «разглашает данные по Сирии, Северной Корее или Ираку».

Энтони Скамаруччи был назначен на пост директора по коммуникациям Белого дома 21 июля одновременно с досрочной отставкой пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который продолжит выполнять свои обязанности до августа. Скамаруччи тогда подчеркнул, что готов уволить всех причастных к утечкам информации в СМИ из его отдела, имея на это все полномочия от президента США, пишет ТАСС.