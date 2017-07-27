Власти Волгограда намерены обновить парковую зону Мамаева кургана, на месте высохших деревьев и кустарников создадут современный парк с лавочками и велодорожками. Информация о вырубке так называемого Сада вдов и строительстве на его месте автостоянки не соответствует действительности, сообщила в четверг, 27 июля, представитель мэрии Волгограда.

«На абсолютно заброшенном месте, где сейчас заросли высохших деревьев и кустарников, появится новый современный парк с молодыми саженцами, зеленым амфитеатром, автопарковкой», — цитирует слова представителя администрации ТАСС.

Уточняется, что это будет вторая очередь мемориального парка «Аллея России». Открыть ее планируют уже к 9 мая 2018 года.

Ранее СМИ сообщили, что у Мамаева кургана вырубают так называемый Сад вдов, на месте которого планируется построить автостоянку.