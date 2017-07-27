Суд Рижского района Латвии приговорил двух российских граждан РФ к трем месяцам и 27 дням лишения свободы. Они были признаны виновными в незаконном проникновении на военную базу в Адажи летом 2015 года.

Правозащитник Владимир Линдерман рассказал, что срок наказания Андрей Попко и Александр Куркин уже отсидели, осужденным был засчитан срок ареста. По его словам, россияне будут обжаловать приговор.

«Наша аргументация была настолько мощной, что по большому счету должны были оправдать всех. Я говорю не о политических взглядах, которые понятны, а сугубо о юридической стороне дела. Состава преступления — хулиганства — нет, и наши адвокаты это прекрасно доказали», — сказал ТАСС Линдерман.

Куркин и Попко проникли на территорию военной базы в Адажи 10 июня 2015 года во время прохождения учения НАТО Saber Strike. Россияне тогда заявили, что они хотели провести мирную акцию против наращивания сил Североатлантического альянса на границе с РФ.