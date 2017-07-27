За фиктивную регистрацию двух граждан Молдовы жителю Опочецкого района грозит штраф 500 тыс. рублей.

Прокуратура Опочецкого района установила, что 15 мая местный житель поставил на учет двух граждан Молдовы и указал местом их пребывания свою квартиру. Как сообщает Псковское агентство информации, он не собирался фактически предоставлять им жилье.

Сейчас по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан ведется расследование, которое находится на контроль у районного ведомства.