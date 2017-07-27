Пожар, произошедший в ангаре с химикатами на востоке Санкт-Петербурга, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

ЧП произошло на улице 2-й луч, 13 в Невском районе Петербурга около 16:00. По предварительной информации, в помещениях находятся офисы и склады компании —изготовителя химических реактивов и ее фирменный магазин, пишет сайт «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

Площадь возгорания составляет 200 м. На месте ЧП МЧС развернуло оперативный штаб. В ликвидации пожара участвуют 70 спасателей и пожарных, а также восемь единиц спецтехники. К месту пожара направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория. По словам очевидцев, пламя вздымается над ангаром на высоту 30 м. Как сообщает сайт НТВ.Ru, черный дым виден с набережной Обводного канала и кольцевой автодороги.

Пожару присвоен второй повышенный уровень сложности. Сведений о пострадавших не поступало. Сотрудники были своевременно эвакуированы из здания.