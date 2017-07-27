С 27 по 29 июля в Якутии продолжается спад уровня воды в реке Алазея до 5 см в сутки. У села Сватай при отметках 715–720 см подтоплены пять дворов. В селе Аргахтах при отметках 885–895 см сохраняется подтопление 43 дворовых территорий и до 15 жилых домов с населением 50 человек, сообщает ИА SakhaNews.

Напомним, 23 июня в наслеге был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для оказания помощи пострадавшим от паводка поселкам Аргахтах, Березовка и Сватай Среднеколымского улуса Якутии требуются сотни миллионов рублей. Это серьезная нагрузка на бюджет региона. На оказание единовременной материальной помощи населению в связи с утратой имущества будет направлено 805 тыс. рублей.