Сотрудничество РФ и КНР, в том числе военное, против третьих стран не направлено. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё в четверг.

Москва и Пекин не создают никаких военных блоков, специально подчеркнул глава России.

«Сотрудничество России и КНР в своей совокупности, включая и военную составляющую, является одним из важнейших элементов безопасности и стабильности в мире. При этом оно не направлено против каких-либо третьих стран», — цитирует Путина телеканал «Звезда».

Говоря о совместных военных учениях России и Китая, российский президент добавил, что военные двух стран просто «шлифуют свое мастерство», взаимодействуя друг с другом, что, по словам Путина, является хорошим примером того, как нужно сотрудничать в любом регионе мира, включая район Балтики.