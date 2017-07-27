Скульптурами персонажей из популярных мультфильмов украсили проспект Октября в Уфе перед зданием госцирка.

Скульптуры Волка и Зайца из «Ну, погоди!» и кота Леопольда весят около 1 т каждая и выполнены из искусственного камня, сообщает ИА «Башинформ». Высота персонажей детских мультфильмов почти 2 м.

Все объекты способны без потерь выдержать перепады температур. Ранее на этом месте находилась скульптура клоуна Карандаша, которую перенесли на пересечение улицы Российской с Уфимским шоссе. Само здание госцирка закрыто, так как оно находится в аварийном состоянии.