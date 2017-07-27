ЦИК Удмуртии завершил прием документов на предстоящие досрочные выборы главы региона, которые пройдут 10 сентября. На ключевой республиканский пост претендуют пять кандидатов.

В список вошли: первый секретарь удмуртского республиканского отделения партии КПРФ Владимир Бодров, руководитель депутатской фракции ЛДПР Тимур Ягафаров, врио главы Удмуртии Александр Бречалов («Единая Россия»), главный редактор газеты «Столица Ижевск» Андрей Иванов (Коммунистическая партия социальной справедливости) и лидер «Справедливой России» в Удмуртии Фарид Юнусов. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Проведение досрочных выборов связано с отставкой и уголовным делом в отношении предыдущего руководителя региона Александра Соловьева. По данным следствия, в 2014–2016 годах он получил более 140 млн рублей от представителей нескольких компаний, занимавшихся строительством мостов у города Камбарки. За эти деньги Соловьев обещал обеспечить подрядчикам внеочередную оплату работ из бюджета и выделение лицензий для добычи песка и изучения недр. Экс-чиновник не только признался в содеянном, но и сотрудничает со следствием.