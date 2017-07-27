Финляндия должна активизировать диалог с РФ в рамках проекта «Северное измерение», который затормозился из-за санкций. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте в четверг по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Северное измерение» сейчас испытывает некоторое... время затишья из-за санкций, но я считаю, что все-таки нам не нужно забывать об этой инициативе, об этой программе, хотя бы в наших мыслях мы должны поддерживать ее, потому что было достигнуто очень много хороших результатов за счет «Северного измерения», — цитирует Ниинисте «РИА Новости».

Проект «Северное измерение» был запущен по инициативе финской стороны в 1997 году. С 1999 года он получил статус официальной стратегии Евросоюза. Во внешней и приграничной политике ЕС он охватывает Балтику, Арктику и северо-запад России. Миссия проекта «Северного измерения» — решение конкретных задач этих регионов, укрепление сотрудничества между странами — членами ЕС и РФ.