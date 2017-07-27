В центре Воронежа 3 тыс. первых платных парковочных мест планируется запустить в пилотном режиме к концу 2017 года. Плата за место составит примерно 40 рублей в час.

Обустроят парковочные места у Центрального рынка и в прилегающих улицах. Сначала места для парковки будут бесплатными, но затем их переформируют. В центре бесплатных парковочных мест не останется вовсе, сообщает ИА «Абирег».

Еще 3 тыс. мест появятся в Воронеже к апрелю 2018 года. На въезде в центр планируется оставить перехватывающие парковки. На них автомобиль можно будет оставить либо бесплатно, либо по самой минимальной стоимости. Сейчас власти рассматривают проектное предложение компании, которая выиграла конкурс на организацию парковок.