Социализм в КНР вступает в новую стадию развития. Об этом заявил генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин.

Как передает агентство Синьхуа, Си Цзиньпин отметил достижения страны со времени основания Китайской Народной Республики в 1949 году, в частности, он отметил период «после запуска реформ и открытости около 40 лет назад».

Глава КНР также отметил, что 19-й съезд КПК станет ключевым форумом «для развития социализма с китайской спецификой». Си Цзиньпин подчеркнул, что к 2020 году Китай построит «общество средней зажиточности» и, таким образом, реализует первую цель столетия со времен образования Коммунистической партии.