ЦБ рекомендовал банкам переоборудовать банкоматы так, чтобы они могли считывать серийные номера купюр, сообщили «Известиям» в Банке России. Как пояснили официальные представители регулятора, перенастройка поможет кредитным организациям избежать потерь от действий мошенников, вносящих в банкоматы поддельные склеенные купюры. Основной ущерб фальшивомонетчики наносят кредитным организациям, шансы граждан случайно получить из АТМ подобную банкноту очень малы. По словам опрошенных "Известиями" банкиров, новация необходима. При этом модернизация вряд ли будет быстрой, а объем необходимых затрат составит от 3 млрд рублей.

Последние вбросы склеенных купюр в банкоматы были выявлены в июле 2017 года, после чего регулятор рекомендовал кредитным организациям перенастроить свои банкоматы.

— При проведении в сервисном центре межрегионального хранилища Северо-Западного ГУ Банка России проверок валидаторов, применяемых в банкоматах, определяется их возможность к выявлению неплатежеспособных банкнот, состоящих из склеенных фрагментов различных частей разных купюр, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ. — Валидаторы банкоматов, проверяющие серийные номера банкнот, позволяют надежнее выявлять составные банкноты.

Суть технологии изготовления фальшивых купюр путем склейки состоит в следующем. Преступники разрезают, например, девять купюр (главным образом достоинством 5 тыс. рублей) и тонким матовым скотчем склеивают из фрагментов десять банкнот. Размер поврежденных купюр составляет 157x65 мм (обычные параметры — 157х69 мм). При этом «склейки» принимаются банкоматами и платежными терминалами, поскольку содержат машиночитаемые признаки банкнот. Преступники зачисляют внесенные "деньги" на банковские счета, а затем обналичивают их, снимая в том же или других аппаратах подлинные купюры.

Чаще всего всплески подобных видов мошенничества фиксировались в 2015 году. О возникавших проблемах банки предпочитали не распространяться из-за репутационных рисков, однако случаи вбросов склеенных купюр наблюдаются до сих пор. Поэтому регулятор призвал кредитные организации оснастить свои банкоматы системами повышенной защиты.

По словам зампреда Локо-банка Андрея Люшина, банкам выгодно избавиться от проблем и переоборудовать свои АТМ. Впрочем, эта модернизация вряд ли окажется быстрой.

— Далеко не все банкоматы можно модернизировать, — пояснил "Известиям" Андрей Люшин. — Скорее всего, будет необходимо существенно обновлять их или даже заказывать у производителей новые. Валидаторы банкоматов с проверкой серийных номеров встречаются, но нечасто. Скорее всего, обновление будет происходить по мере регламентной замены и профилактики банкоматов, что также даст и возможность сэкономить. Кроме того, это - рекомендация, а не обязательное требование, поэтому банкам нет смысла торопиться. Единовременные траты банковского сектора на переоборудование могут превысить 3 млрд рублей.

Директор департамента сети ТСО СДМ-банка Виталий Самаров опасается, что мошенники могут научиться подделывать серийные номера купюр на «склейках».

От действий фальшивомонетчиков главным образом страдают банки. Граждане также могут случайно получить из АТМ фальшивую банкноту, но вероятность этого очень мала: загрузка банкомата — несколько тысяч купюр.

— Если инцидент произошел, банк может обменять склеенную купюру на платежеспособную без комиссии в кассе, — рассказал Андрей Люшин. — Но клиенту придется доказать, что эту купюру выдал именно банкомат, а она не была заранее приготовлена. Доказательством могут служить видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которых четко видно, какие купюры банкомат выдает клиенту, а также чек банкомата. Если же АТМ был установлен не в отделении банка, а, например, в переходе метро, то определить, что соответствующая купюра с дефектами выдана конкретным банкоматом, практически невозможно.

Согласно действующему законодательству мошенникам, занимающимся склейкой купюр, грозит наказание по ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» — лишение свободы до 15 лет либо штраф до 1 млн рублей.