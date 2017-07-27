На станции Красный Кут в Саратовской области в полицию поступил звонок, что пребывающему поезду Астрахань — Санкт-Петербург необходим наряд, чтобы вывести буйного пассажира.

37-летний житель Астраханской области нарушал общественный порядок, мешал своим поведением остальным пассажирам и работе сотрудников. Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», начальник поезда принял решение отказать дебоширу в проезде.

Сотрудники транспортной полиции вывели нарушителя спокойствия и составили протокол об административном правонарушении.