Российский государственный заказ на геологоразведку твердых полезных ископаемых и углеводородов в 2016 году снизился на 16% — до 22 млрд рублей. Половину его выполнил госхолдинг «Росгеология», доля госзаказа в выручке которого в прошлом году достигла 36%, рассказали «Известиям» в холдинге. При этом почти 12 млрд рублей из общего объема средств, выделенных государством, были направлены на разведку твердых полезных ископаемых — золота, алмазов, угля, пояснил «Известиям» источник в отрасли. По мнению экспертов, снижение госзаказа связано с тем, что на сегодняшний день открытых запасов нефти в России достаточно, чтобы поддерживать и даже наращивать уровень добычи на горизонте пяти-семи лет. Аналитики рынка полагают, что на фоне снижения госзаказа объемы геологоразведочных работ (ГРР), проводимых за счет средств недропользователей, будут увеличиваться.

В целом рынок геологоразведки в 2016 году составил 268 млрд рублей. Как ранее сообщал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, «Роснефть» инвестировала в разведку 81 млрд рублей, «Газпром» — 75 млрд рублей, «Лукойл» — 39 млрд рублей, «Сургутнефтегаз» — 17 млрд рублей.

— На геологоразведку, финансируемую из госбюджета, в 2016 году пришлось 8% работ. Из этого объема «Росгеология» выполнила 49%, — рассказал «Известиям» советник гендиректора холдинга Антон Сергеев.

Выручка компании по итогам прошлого года составила чуть более 30 млрд рублей, на госзаказ пришлось 36%, добавили в компании. Таким образом, «Росгеология» получила госсредств в объеме порядка 10,8 млрд рублей. Исходя из этих данных, можно подсчитать, что на госзаказ в целом по стране пришлось 21–22 млрд рублей. Из них 12 млрд рублей были направлены на разведку золота, алмазов, угля и других твердых полезных ископаемых, пояснил «Известиям» источник в отрасли.

На сегодняшний день объем госзаказа на геологоразведочные работы не отвечает задачам развития стратегических природных ресурсов на перспективу дольше среднесрочной, посетовал в беседе с «Известиями» руководитель направления «Газ и Арктика» энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Роман Самсонов. По его мнению, сокращение госзаказа происходит из-за отсутствия свободных бюджетных средств на изучение ресурсной базы.

— При этом вертикально интегрированные нефтегазовые компании, включая «Газпром», самостоятельно ведут работу по восполнению минерально-сырьевой базы за свой счет и владеют перспективой до 2030-го, а то и до 2050 года включительно, — сказал эксперт.

Снижение объемов государственных инвестиций в ГРР приведет к тому, что объемы геологоразведки, проводимые за счет средств недропользователей, будут увеличиваться, уверен директор по развитию бизнеса Vygon Consulting Антон Рубцов.

— Затраты компаний будут расти, учитывая общее снижение качества ресурсной базы и необходимость ухода в удаленные регионы и на глубокие горизонты, — подчеркнул он.

Открытых запасов в России достаточно, чтобы поддерживать и даже наращивать уровень добычи нефти на горизонте пяти-семи лет при условии эффективной системы налогообложения, отметил эксперт. При этом, по его словам, по истечении этого срока отрасль может столкнуться с недостатком подготовленных запасов без увеличения объемов ГРР и формирования так называемого поискового задела.

Сейчас рост объемов поисковых работ сдерживается низкими ценами на нефть и отсутствием в российском законодательстве целевых инструментов экономического стимулирования ГРР, резюмировал Антон Рубцов.

— Сокращение финансирования ГРР в период низких цен на сырье является общемировой практикой, — отметил в разговоре с «Известиями» директор Московского нефтегазового центра Ernst&Young Денис Борисов.

При этом в России ситуация выглядит значительно более благоприятной, даже несмотря на снижение прироста запасов нефти в 2016 году на 150 млн т — до 575 млн т.

— Эта величина по-прежнему находится выше текущего уровня добычи в 548 млн т, — подсчитал Денис Борисов.

Благоприятная картина во многом обусловлена качеством сырьевой базы — в России она по-прежнему гораздо лучше, чем во многих других нефтедобывающих странах, подчеркнул эксперт.

«Росгеология» была назначена правительством единственным исполнителем закупок Роснедр в рамках выполнения госпрограммы «Воспроизводство сырьевой базы» летом 2015 года. Однако она практически не занимается поисковым и разведочным бурением, поэтому занимает только 11,3% рынка. В основном крупнейшие добывающие компании самостоятельно проводят этот вид геологоразведки. На российском рынке присутствуют и другие специализированные ГРР-компании: «ТНГ-групп» с долей рынка примерно 7,7%, IG Seismic Services (IGSS) — 4,9%, «Башнефтегеофизика» — 4,2%, «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» — 1,9%. В этих компаниях, а также в Минприроды не предоставили комментариев «Известиям».